Si bien el multiplayer de Halo Infinite, el cual llegó de manera free-to-play a consolas de Xbox y PC hace unos días, no ha parado de recibir alabanzas por parte de los fans, las quejas relacionadas con el pase de temporada tampoco se han detenido. De esta forma, 343 Industries ha revelado que un par de cambios ya han sido implementados.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, John Junyszek, gerente de la comunidad de Halo, reveló una serie de cambios que ya han sido implementados en este multiplayer. Una de las mayores quejas de este apartado, es que para progresar en el pase de temporada es necesario realizar una serie de retos diarios y semanales, y la experiencia no se otorga por simplemente jugar.

#HaloInfinite players can now earn XP by completing matchmade games. The "Play 1 Game" Daily Challenge is worth 50 XP each. The Challenge deck is also being updated to better serve players of all skill levels. (1/4)

— Halo Support (@HaloSupport) November 18, 2021