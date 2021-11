Metroid Dread es todo un éxito en Estados Unidos

El pasado mes de octubre por fin tuvimos un nuevo juego de Metroid después de varios años sin una entrega original. Como se esperaba, Dread se convirtió en uno de los juegos más exitosos de la serie en regiones como Japón y Reino Unido. Ahora, y como ya es una costumbre, The NPD Group ha confirmado que este también fue el caso en Estados Unidos.

De acuerdo con Mat Piscatella, miembro del grupo dedicado a compartir información relacionada con la venta de hardware y software en Estados Unidos, Metroid Dread fue el tercer juego en general más vendido de octubre en este país, y el número uno en Switch. Junto a esto, la entrega logró las ventas de lanzamiento más altas de cualquier otro título de esta franquicia.

US NPD SW – Launch month physical dollar sales of Metroid: Dread nearly doubled those of the previous franchise best, Metroid: Prime.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) November 12, 2021