Aunque Shin Megami Tensei puede ser definido como el juego diabólico que tu mamá no desee que juegues, esta percepción no siempre es real. Este es el caso de una youtuber, conocida como Food4Dogs, quien ha compartido un nuevo video en donde realiza un unboxing de la Edición de Colección de Shin Megami Tensei V, esto mientras cuenta su relación con esta serie.

Esta abuelita ya tiene con una carrera en YouTube, ya que cuenta con varios videos. Aquí encontramos un unboxing del Xbox Series S, un par de tiernas historias que revelan cómo es que ella descubrió su pasión por los videojuegos, y varias pláticas relacionadas con otros JRPG, su colección de PlayStation Vita, así como su amor por las propiedades de Atlus.

Sin embargo, fue su más reciente video, el cual puedes ver aquí, en donde nos revela qué contiene la Edición de Colección de Shin Megami Tensei V, el que más ha llamado la atención. En medio de la controversia de IGN y su reseña de este juego, se ha señalado que Food4Dogs tiene más conocimiento de la serie de Atlus que muchas otras personas.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Shin Megami Tensei V aquí. De igual forma, aquí está nuestro gameplay de este título.

Nota del Editor:

Esto no es algo completamente nuevo. Desde abuelitos jugando Animal Crossing: New Horizons, pasando por Skyrim, hasta Runescape, ha quedado claro que los videojuegos son para todos, sin importar su edad. Espero que Food4Dogs siga creando este tipo de contenido, ya que su más reciente video me ha convertido en un fan de su trabajo.

Vía: Food4Dogs