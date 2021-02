Una skin de The Flash llegaría a Fortnite esta misma semana

Pese a que la nueva temporada de Fortnite tiene un énfasis en los cazarrecompensas, Epic Games no está listo para abandonar a los superhéroes. De esta forma, una reciente filtración ha revelado una nueva colaboración con DC para ofrecerle a los jugadores una skin de The Flash.

Sin embargo, este traje especial no estaría inspirado en el papel de Ezra Miller en el DCEU o en una versión clásica del personaje. Similar a la vestimenta de Arrow, la skin de The Flash estaría basada en la interpretación de Grant Gustin para la serie de CW.

We will be getting a Flash Cup! pic.twitter.com/q1WSI4EXGx

— HYPEX (@HYPEX) February 8, 2021