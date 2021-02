Square Enix revelará más información sobre FFVII Remake en un concierto este fin de semana

Nos encontramos a solo un par de meses del primer aniversario de Final Fantasy VII Remake. Para celebrar esta ocasión tan especial, Square Enix tiene planeado un concierto virtual el próximo sábado 13 de febrero, en donde también se revelarán un par de novedades referentes al futuro de este título.

Motomu Toriyama, co-director del juego, publicó un video especial en donde comentó que Square Enix tiene planeados un par de anuncios para este fin de semana, aunque no compartió información en específico. Recordemos que durante los últimos meses se han encontrado un par de registros que apuntan a posibles spin-off o secuelas de este remake.

FF7R Co-Director Toriyama's message about the upcoming FF7R Orchestra Concert is VERY interesting. He mentions there will be a special small section of the concert where he will talk about some info about FF7R revealed only during the concert 👀

Here's the subs for the video! pic.twitter.com/YAZJAUufrK

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) February 8, 2021