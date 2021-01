Una serie animada de Game of Thrones ya está en producción

El universo de Game of Thrones se volverá a expandir. Actualmente ya sabemos que una precuela, conocida como House of the Dragon, así como las historias de Dunk y Egg, ya están en producción. Ahora, un nuevo reporte señala que también se llevará a cabo una serie animada dedicada a mostrarnos una nueva faceta de este mundo de fantasía.

Lamentablemente, el reporte de Variety no revela más información. Por el momento se desconoce si este nuevo show será una precuela, secuela o spin off. De igual forma, HBO no ha confirmado la existencia de esta serie animada, pero sí se ha mencionado que este nuevo programa forma “parte de una estrategia más amplia para expandir el mundo del drama de fantasía del creador George R.R. Martin”, en donde los productores están trabajando junto al autor de A Song of Ice and Fire para llevar su obra a nuevos horizontes.

Considerado que House of the Dragon, la precuela que se llevará a cabo 300 años antes de la serie de Game of Thrones, se estrenará hasta 2022, es muy probable que hasta el próximo año tengamos nueva información sobre esta serie animada, así como Tales of Dunk and Egg.

