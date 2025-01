Una secuela de E.T. pudo ser posible pero se canceló

Steven Spielberg reveló recientemente que consideró la idea de una secuela pero finalmente decidió que no era el camino correcto. En un evento junto a Drew Barrymore en el TCM Classic Film Festival, el aclamado director compartió detalles sobre cómo logró evitar que el estudio produjera una continuación de la exitosa película de 1982, a pesar de las fuertes presiones.

Tras el estreno de E.T., la cinta se convirtió en un fenómeno cultural, rompiendo récords de taquilla al superar a Star Wars. El estudio deseaba capitalizar ese éxito con una secuela, pero Spielberg se mantuvo firme en su decisión. “No quería hacer una secuela”, explicó el cineasta. “Coqueteé con la idea por un momento, pero lo único que se me ocurrió fue algo basado en el libro The Green Planet, que exploraba el hogar de E.T. Sin embargo, me di cuenta de que funcionaba mejor como novela que como película”.

El libro, escrito por William Kotzwinkle en 1985, sigue a al alienígeno al regresar a su planeta natal, donde descubre que ha cambiado drásticamente. Desde allí, este observa a Elliot crecer desde la distancia. Spielberg recordó que, en ese entonces, no tenía los derechos necesarios para impedir que el estudio realizara secuelas, pero el éxito de E.T. le otorgó un mayor control sobre sus futuros proyectos.

Finalmente, calificó la decisión de detener la secuela como una “victoria muy reñida”. La cinta original no solo rompió récords, sino que también ganó cuatro premios Oscar y mantuvo su título como la película más taquillera durante 11 años, hasta ser superada por Jurassic Park, también dirigida por Spielberg. Y tal vez, haya sido mejor decisión que la cinta se quedara en un one hit wonder en lugar de lanzar otra con menor impacto.

Vía: Variety