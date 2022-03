En 2019, se dio a conocer que Michael Bay estaría abandonando por completo a la franquicia cinematográfica de Transformers, esto después de haber dirigido cinco películas. En su momento nunca se nos dio una explicación verdadera del por qué, pero ahora tres años más tarde y nos vamos enterando que, aparentemente, Steven Spielberg tuvo algo que ver en cuanto a esto.

Platicando con Unilad UK sobre su nueva película conocida como Ambulance, Bay explicó lo siguiente:

“La verdad es que hice demasiadas películas de Transformers. Steven Spielberg me dijo, ‘Solo detente cuando hagas tres’. Y yo le dije que lo haría. El estudio me rogó para que hiciera una cuarta, y esa también superó los mil millones de dólares. Y después dije que ahí me detendría. Y después me volvieron a rogar. Debí haberme detenido. Pero fueron divertidas de producir.”

Las cinco películas de Bay combinadas superaron la marca de los $4 mil millones de dólares en la taquilla global, con Dark of the Moon y Age of Extinction habiendo alcanzado más de los mil millones de dólares respectivamente. A pesar de que Bay ya no se involucrará con esta saga, Paramount Pictures ya está trabajando en una nueva película y por acá puedes conocer su nombre oficial.

Nota del editor: Creo que solamente la primera película de Transformers fue realmente buena, y a partir de ahí todo cayó en picada. Bay definitivamente tuvo que haberse retirado un poco antes, pero pues nadie puede negar lo exitosa que resultó ser esta franquicia bajo su dirección.

Via: ComicBook