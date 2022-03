La ESA ya está trabajando en E3 2023

Pese a que todo parece estar en su contra, la Entertainment Software Association (ESA), no se da por vencida con el E3. Hoy se anunció que la edición digital de este evento para 2022 ha sido cancelada. Esto marca el segundo año en el que esta feria para la industria de los videojuegos simplemente no se llevará a cabo. Sin embargo, los organizadores ya están pensando en E3 2023.

Por medio de un comunicado compartido para varios medios, la ESA ha revelado que tiene la intención de llevar a cabo E3 2023 de una forma presencial y digital en algún punto del verano del siguiente año. Esto fue lo que se comentó al respecto:

