Geoff Keighley confirma un nuevo Kickoff Live

Hoy se reveló que la edición digital de E3 2022 fue cancelada, algo que ya se venía rumoreando desde hace un par de meses. Similar a lo que sucedió cuando se anunció que no habrá edición presencial de este evento, Geoff Keighley no perdió la oportunidad, y decidió hacer un par de anuncios relacionados con el Summer Game Fest, el cual parece se convertirá en el sustituto del E3, al menos este año.

Por medio de un tweet, así como un comunicado en el sitio oficial del evento de junio, se ha confirmado que en el verano de este año se llevará a cabo otro Kickoff Live. Recordemos que fue en este evento donde tuvimos un gran vistazo a Elden Ring el año pasado, por lo que seguramente tendremos revelaciones de este nivel en la edición de 2022, quizás una fecha de lanzamiento para God of War Ragnarok.

Esto fue lo que se comentó al respecto:

Excited to share that @SummerGameFest will return this June with a slate of events. We'll be producing another Kickoff Live show with announcements, news and first looks.

Much more to share in the coming weeks, along with some very cool new elements for '22. pic.twitter.com/jjXLG8Xueh

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 31, 2022