Como parte de los anuncios de Xbox Games Showcase, SEGA nos presentó una nueva expansión para Phantasy Star Online 2, conocida como New Genesis, la cual estará disponible en 2021. Este contenido adicional nos dará la oportunidad de explorar una región adicional, con todo y un nuevo mundo abierto. Podrás disfrutar de Phantasy Star Online 2: New Genesis en Xbox One, Xbox Series X, PC y también estará disponible en Game Pass.

Vía: Xbox Games Showcase