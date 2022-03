Un nuevo Xbox sería revelado este mismo año

Microsoft dio la gran sorpresa esta generación cuando revelaron dos nuevas consolas de Xbox: el Series X y el Series S. No obstante, parece que la firma de Redmond todavía tiene un par de cartas bajo la manga y una de ellas sería un dispositivo completamente nuevo que, si bien no será un sucesor director, tampoco será una simple revisión de las máquinas que ya tenemos ahora.

Durante el más reciente episodio de Xbox Era, Nick Baker, un confiable insider que anteriormente ha sido muy atinado con sus predicciones, dijo que Xbox está preparándose para anunciar una nueva consola este año, pero debido a factores externos, puede ser que esta revelación se extienda hasta el 2023.

“Solo diré lo que sí me permitieron decir, y es que en algún punto de este año — o debería decir tal vez este año porque hay muchas cosas provocando retrasos últimamente, como la situación de Ucrania, problemas relacionados al COVID, ese tipo de cosas… así que no quiero decir que sí será este año — pero, me dijeron que debería serlo.”

Según Baker, este dispositivo es algo que “los fans de Xbox jamás veían venir”, pero como mencionaba al inicio de la nota, no será un sucesor director del Series X y Series S. Aparentemente, hay rumores de que Microsoft está pensando adentrarse en el espacio de la realidad virtual y ya tendrían su propio headset para hacerlo. Porque si no es una nueva consola, o una revisión de las ya existentes, ¿qué otra cosa podría ser?

Nota del editor: Honestamente, no le veo el sentido el que Xbox vaya a revelar una nueva consola este año, aunque aparentemente, no será necesariamente el sucesor del Series X, sino algo más. Definitivamente me da curiosidad conocer el qué podría ser este nuevo dispositivo, pero en todo caso, seguramente tendremos que esperar un muy buen rato más para conocerlo.

Via: ComicBook