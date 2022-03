Gracias a cosas como Arcane, Hextech Mayhem, y Ruined King, League of Legends ha demostrado tener un lore sumamente rico y extenso. Riot Games no tiene intenciones de abandonarlo a corto plazo, y ahora revelaron que la primera novela gráfica de este exitoso MOBA estará llegando a nuestras manos en septiembre de este año.

“Her family. Her fate.” @Leagueoflegends is coming to bookstores everywhere this September with Ruination! pic.twitter.com/FRzNkDZoQj

— Orbit Books (@orbitbooks) March 21, 2022