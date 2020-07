Un nuevo control de Xbox apunta a la existencia del rumoreado Xbox Series S

A pesar de que Microsoft ha dejado en claro que el Xbox Series X será compatible con los accesorios del Xbox One, tal parece que un nuevo control para la siguiente consola de Microsoft se ha filtrado en línea, el cual parece apuntar al rumoreado Xbox Series S.

Durante el fin de semana, una foto de un control de Xbox blanco se filtró en Reddit. El usuario responsable de la imagen, conocido como “Wolfy_Wizzardo”, afirmó haber tomado la foto en una fiesta en el estado de Washington organizada por el hijo de un empleado de Microsoft. Desde entonces, la cuenta y la imagen han sido eliminados de Reddit.

El control en sí parece incluir un nuevo D-pad, además de un botón para compartir que Microsoft está incluyendo en los controles de próxima generación. En una entrevista con The Verge, el usuario afirmó que la consola asociada también era blanca, que la interfaz de usuario era similar a la Xbox One y “parecía más cuadrada y el botón Xbox parecía más grande en ella”.

a white Xbox Series X? someone on Reddit claims they saw one at a party last night. If it’s legit then it might be a special edition color for Microsoft employees https://t.co/yGgJirZ1bK pic.twitter.com/pDt4Wtqq1M

— Tom Warren (@tomwarren) July 26, 2020