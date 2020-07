Netflix anuncia The Witcher: Blood Origin, una precuela live action de la serie

La serie de The Witcher en Netflix logró reafirmar la popularidad que la obra de Andrzej Sapkowski ha obtenido en los últimos años. Ahora, después del éxito de la primera temporada, la plataforma de streaming ha confirmado que ya están trabajando en un spin-off live action de The Witcher.

El día de hoy, Netflix reveló The Witcher: Blood Origin, una nueva serie ambientada en el mundo de la franquicia, la cual dejará de lado al querido Geralt of Rivia, para contarnos los origines de los Witchers y mostrarnos un mundo en donde todas las criaturas mágicas y los humanos convivían en paz. Esta es la descripción de la serie:

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.

Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.

— NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020