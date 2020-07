Thronebreaker: The Witcher Tales ya está disponible en iOS y esto es lo que cuesta

Las aventuras de Geralt of Rivia terminaron con The Witcher 3: Wild Hunt, pero eso no significa que tengamos que esperar hasta el siguiente juego de la franquicia para regresar a este peligroso universo. Hace dos años se lanzó Thronebreaker: The Witcher Tales en PC y consolas, un juego que fue muy bien recibido tanto por la crítica como la audiencia. Ahora, aquellos con dispositivos iOS ya pueden disfrutar de él.

La mala noticia es que no es un juego gratuito, y te costará $10 dólares comprarlo en la App Store. De acuerdo con información de esta tienda digital, el título ocupará 2GB de espacio para su descarga. Aunque $10 dólares suena como algo costoso para un juego de celulares, te comento que Thronebreaker es una experiencia completa que te mantendrá entretenido por hasta 30 horas.

Thronebreaker es una extensión de un solo jugador para GWENT: The Witcher Card Game, pero más que sentirse como una expansión, el título es su propia bestia por aparte. Además de combinar los elementos de cartas que tanto nos gustan de Gwent, Thronebreaker ofrece su propia narrativa, con cinemáticas cien por ciento actuadas con voz, y dependiendo de nuestras decisiones, podremos presenciar hasta 20 finales diferentes. Tristemente, sus desarrolladores no tienen planes para una secuela.

