Ubisoft se retracta y admite que Far Cry 6 sí es un juego político

Hace un par de días se dio a conocer que Far Cry 6 no era un juego político, algo que Navid Khavari, director narrativo de este título, comentó en una entrevista en referencia a la inspiración por Cuba. Sin embargo, en un recientemente comunicado, Khavari se ha retractado de sus comentarios previos, y ahora afirma que Far Cry 6 sí es un juego político.

Por medio del sitio oficial de Ubisoft, Khavari compartió sus opiniones respecto al tema político que claramente está presente en Far Cry 6. Aunque el director narrativo admite que eventos reales inspiraron este título, también señala que esta nueva entrega no trata de dejar un punto claro sobre las revoluciones y guerrillas que vimos en los 50s y 60s, sino que trata de representar lo complicado que fueron estos movimientos sociales. Esto fue lo que comentó:

“Nuestra historia es política. Una historia sobre una revolución moderna debe serlo. Existen discusiones duras y relevantes en Far Cry 6 sobre las condiciones que dan pie al auge del fascismo en una nación, sobre los costes del imperialismo, el trabajo forzado, la necesidad de elecciones libres y justas, los derechos LGBTQ+, y más cosas dentro del contexto de Yara, una isla ficticia en el Caribe. Mi objetivo era dar poder a nuestro equipo para que no les temblara el pulso en la historia que vamos a contar, y hemos trabajado increíblemente duro para llevarlo a cabo durante los últimos 5 años. Pero, si alguien busca una declaración política binaria, simplificada, sobre la situación política actual en Cuba, no la van a encontrar. Solo puedo hablar por mí mismo, pero este es un asunto complejo que nunca se debería reducir a una única frase. Far Cry es una saga que, en su ADN, busca aunar temas maduros y complejos con el humor y la frivolidad. Una cosa no puede existir sin la otra, y hemos tratado de alcanzar este equilibrio de forma cuidadosa. Mi única esperanza es que haya voluntad de dejar que la historia hable por sí misma antes de formarse opiniones inmutables sobre sus reflejos políticos”.

Aunque Khavari aún no deja en claro la relación con Cuba, sí admite que este juego tiene tintes políticos, ya que habla sobre revoluciones y movimientos sociales que son consecuencia a un gobierno, en este caso la represión en Yara.

Te recordamos que Far Cry 6 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 7 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes checar el gameplay oficial de este título. De igual forma, Ubisoft asegura que las versiones de previa generación corren muy bien.

Vía: Ubisoft