Ubisoft insiste en que Far Cry 6 no es una crítica política a Cuba

El pasado 28 de mayo por fin se reveló el primer gameplay de Far Cry 6, en donde tuvimos un gran vistazo al combate y la narrativa, las cuales están inspiradas por grupos guerrilleros de los 50s y 60s. Sin embargo, Ubisoft no está intentando realizar algún tipo de comentario político sobre la historia de Cuba con este juego.

En una reciente entrevista con The Gamer, Navid Khavari, director narrativo de Far Cry 6, reveló que hablaron con verdaderos guerrilleros para tomar inspiración en la creación de este esperado juego. Esto fue lo que comentó:

“La inspiración original fue la guerra de guerrillas y qué es esa fantasía de guerrilla, que obviamente está ligada a la revolución. Cuando se habla de guerrillas, se piensa en las guerrillas en las décadas de 1950 y 1960, en realidad fuimos allí para hablar con guerrilleros reales que lucharon en ese entonces, y realmente nos enamoramos de sus historias. Pero también nos enamoramos de la cultura y la gente que conocimos. Cuando salimos de eso, no era que sintiéramos que tenía relación con Cuba, nos dimos cuenta de que es una isla complicada y nuestro juego no. No quiero hacer una declaración política sobre lo que está sucediendo en Cuba específicamente. Más allá de eso, nos estamos inspirando en los movimientos guerrilleros de todo el mundo y a lo largo de la historia. Para nosotros, sentimos que hacer la isla de Yara nos ayudaría a contar esa historia mientras somos muy abiertos con nuestra política e inspiración”.

Esta no es la primera vez que algo así sucede. Recordemos que el público señaló temas políticos en Ghost Recon Breakpoint y The Division 2, algo que la compañía francesa negó en su momento. Sin embargo, queda claro que Far Cry 6 está inspirado en movimientos reales y las conexiones con eventos históricos eran de esperarse.

Far Cry 6 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 7 de octubre. Puedes checar el primer gameplay de este juego aquí.

Vía: The Gamer