Ubisoft dice que Far Cry 6 corre ‘bien’ en PS4 y Xbox One

Aunque Far Cry 6 es un juego pensado para tomar ventaja del nuevo hardware, Ubisoft asegura que las versiones de PlayStation 4 y Xbox One no han quedado completamente en el olvido. De hecho, el publisher francés ha prometido mostrar “lo más que puedan” de este título corriendo en la pasada generación de consolas antes de su lanzamiento para que la gente sepa exactamente por lo que están pagando.

Como parte de una entrevista con Video Games Chronicle, David Grivel, principal diseñador de gameplay, declaró lo siguiente:

“Yo pruebo el juego en kits dentro de la compañía y pinta muy bien para la nueva generación [refiriéndose al 4K 60FPS], pero eso no significa que la generación pasada haya sido olvidado. Estamos teniendo mucho, mucho cuidado con eso, así que compartiremos nuevos detalles dentro de poco. Pero sí, nos preocupan todas las plataformas, tanto la vieja generación, nueva generación e incluso PC, Stadia, Luna y todo eso.”

Grivel se despide al decir que su equipo está buscando “la mayor calidad en todas estas plataformas”. También confirmó que veremos Far Cry 6 corriendo en todas las plataformas próximamente. El juego finalmente recibió su fecha de lanzamiento la semana pasada junto con la revelación de su gameplay que puedes ver por acá.

Far Cry 6 llega a PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC el próximo 7 de octubre.

Fuente: VGC