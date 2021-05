El manga de Animal Crossing ya tiene fecha de lanzamiento y así luce su portada

Animal Crossing es una de las franquicias más exitosas de Nintendo, y con el reciente lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons, la Gran N está buscando ampliar la saga a muchos otros medios. El año pasado se anunció que la serie tendría su propio manga a cargo de Viz Media, y ahora no solo tenemos su fecha de lanzamiento, sino que también tenemos nuestro primer vistazo a su portada.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Viz Media reveló cómo lucirá la portada de este manga, además de confirmar el 14 de septiembre como el día exacto en que llegará al mercado:

“¡Revelación de portada! Animal Crossing: New Horizons, Vol 1. Deserted Island Diary se lanza el 14 de septiembre de 2021.”

Cover reveal!

Animal Crossing: New Horizons, Vol. 1 Deserted Island Diary releases September 14, 2021. Pre-order now: https://t.co/D3D9inf7UW pic.twitter.com/qgeTkIrjsW — VIZ (@VIZMedia) May 29, 2021

¿De qué tratará este manga? De acuerdo con su sinopsis oficial, “conoceremos más sobre la vida de cada aldeano con divertidas historias individuales que nos contarán a qué se dedican estos individuos cuando no están conviviendo con el jugador dentro del juego”. Adicionalmente, habrá una sección especial llena de tips para todos los fans, así como de consejos útiles para darle nueva vida a tu isla.

Via: ComicBook