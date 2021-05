Days Gone es jugable en Xbox, de cierta forma

Actualmente, la gente que forma parte del programa Xbox Insiders tiene la oportunidad de probar el nuevo navegador de Microsoft Edge, que debido a sus capacidades mejoradas, permite jugar cualquier título de PC en él. Tras el lanzamiento de Days Gone en PC la semana pasada, algunos fans de Xbox han estado utilizando dicho navegador para transmitir juegos a sus consolas, aunque con ciertas limitaciones.

“No se fijen, solo estoy jugando un juego de PlayStation en mi Xbox.”

Tom Warren, editor sénior en The Verge, ha estado utilizando un software llamado Parsec para compartir su pantalla de PC a su Xbox vía el nuevo Microsoft Edge, razón por la cual el video se ve con tanto lag. Una mejor opción sería NVIDIA GeForce Now, pero al menos por ahora, Warren afirma que el servicio de NVIDIA no es compatible con Microsoft Edge.

Microsoft ha estado añadiendo funciones a este nuevo navegador gracias a una constante serie de actualizaciones estas últimas semanas, incluyendo soporte para mouse y teclado, y se espera que en unos cuantos meses ya vaya a estar disponible para todo el público.

Fuente: Tom Warren