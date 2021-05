Primer vistazo al enorme mapa de Far Cry 6

La semana pasada vimos el primer gameplay de Far Cry 6, y naturalmente los fans han quedado ansiosos por ver más sobre la nueva propuesta de Ubisoft. El juego saldrá en octubre, así que no debemos esperar hasta 2022 como se venía rumoreando anteriormente, pero eso no significa que la comunidad se vaya a quedar de brazos cruzados esperando a que sus desarrolladores lancen nueva información, y el día de hoy descubrieron lo grande que será el mapa de Yara, ciudad ficticia en donde se desarrolla el título.

Vía Reddit, usuario u/PaulMorrison90 compartió el primer vistazo a este nuevo. A simple vista, parece ser bastante grande y mucho más diverso que en entregas anteriores. Parece tener distintos biomas e incluso una isla al costado. En el gameplay se alcanzaban a ver ciudades, junglas y una plataforma petrolera en el océano.

A pesar del vasto tamaño del mapa, Ubisoft dijo que no tenían intenciones de abandonar las consolas de pasada generación, así que en teoría los jugadores de PS4 y Xbox One podrán recorrer este mundo sin muchos problemas.

Fuente: Reddit