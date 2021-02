Ubisoft podría cambiar el nombre de Rainbow Six: Quarantine

Uno de los juegos más esperados de 2021 por los fans de Ubisoft podría cambiar de nombre. Durante la más reciente junta de inversionistas de la compañía francesa, Yves Guillemot, CEO de la empresa, fue cuestionado sobre la posibilidad de modificar el título de Rainbow Six: Quarantine, esto considerado la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo.

Aunque por el momento no hay planes de cambiar el nombre del esperado juego, Guillemot mencionó que las posibilidades se están considerando actualmente. Esto fue lo que comentó:

“En cuanto a Rainbow Six: Quarantine, estamos creando un producto que, como se llama hoy, es algo que estamos evaluando y veremos qué viene en el futuro con ese producto”.

Recordemos que esta no sería la primera vez que algo así sucede. Originalmente, Immortals Fenyx Rising era conocido como Gods & Monsters, pero esto fue modificado por problemas con el nombre. Por el momento no hay razón legal para cambiar el título de Rainbow Six: Quarantine.

De igual forma, durante la presentación se reveló que Rainbow Six: Quarantine llegará a consolas y PC antes del 30 de septiembre de 2021, la previa venta ade lanzamiento era entre abril de 2021 y marzo de 2022. En temas relacionados, Ubisoft disminuirá su producción de juegos AAA en un futuro.

Vía: IGN