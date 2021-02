Ubisoft disminuirá su producción de juegos AAA en el futuro

Ubisoft es uno de los desarrolladores más importantes de nuestros tiempos, y con buena razón. La compañía francesa es propietaria de muchas grandes IPs como Assassin’s Creed, Watch Dogs, Far Cry y más. La mala noticia es que estas franquicias ya no tienen la misma importancia de antes dentro de Ubisoft, y ahora estarán buscando nuevas formas de hacer dinero.

Durante el más reciente reporte financiero de la compañía, se informó que Ubisoft no quiere depender totalmente de producciones AAA en cuanto a sus ingresos se refiere. Es decir, el publisher francés buscará un nuevo modelo de negocios, y como ejemplo, hablaron sobre los infames juegos free-to-play.

Frederick Duguet, CFO de Ubisoft, dijo lo siguiente:

“Durante años hemos dicho que nuestro plan estándar es lanzar entre tres y cuatro juegos AAA, así que seguiremos haciendo eso hasta 2022. Pero continuamente nos hemos dado cuenta que hemos ido avanzando de ese modelo AAA a una combinación de juegos AAA y contenido adicional para nuestro catálogo existente, pero también lo complementamos con nuevos lanzamientos free-to-play y otras experiencias premium.”

Adicionalmente, Duguet reiteró que siguen planeando lanzar Far Cry 6 y Rainbow Six: Quarantine este año, pero todavía no pueden darnos fecha estimada para ninguno de estos dos títulos.

Via: IGN