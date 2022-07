Ubisoft está de regreso con dos eventos

Hace un par de semanas terminó la recta de anuncios de verano en los videojuegos, dado que se liberaron conferencias como un nuevo State of Play, el show de Bethesda y Xbox, y hasta un Nintendo Direct Mini. Sin embargo, una empresa que brilló por su ausencia fue Ubisoft, quienes ya confirmaron que van a tener dos eventos para mostrar mucho contenido.

Mediante un comunicado, la empresa francesa mencionó que tendrá dos transmisiones para celebrar a sus juegos más queridos. El primero será uno totalmente enfocado en el lanzamiento de Skull & Bones, con más detalles de su jugabilidad y un nuevo avance. Se llevará a cabo el próximo 7 de julio en punto de las 11:00 a.m del pacífico y 1:00 p.m. del centro de México.

Por su parte, el segundo evento es un Ubisoft Forward, mismo que muestra distintos juegos de la compañía que están por lanzarse, y también algunos que llegarán en años posteriores a su anuncio. Este va a celebrarse el próximo 10 de septiembre en punto de las 12:00 p.m. tiempo del pacífico y 2:00 p.m. del centro de México, no se ha definido la duración de ninguna transmisión.

¡Aparta las fechas! ☠ ☠ Skull and Bones Ubisoft Forward Spotlight | Julio 7

MX COL PER – 1PM

CL – 2PM

ARG – 3 PM 🎮 Ubisoft Forward | Septiembre 10 MX COL PER – 2PM

CL – 3PM

ARG – 4 PM pic.twitter.com/Jq330cfn4M — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) July 5, 2022

Con esta declaración, podemos esperar que se den más detalles de títulos esperados como Avatar, un avance más largo de Mario + Rabbids: Sparks of Hope, nuevo tráiler del remake de Prince of Persia: The Sands of Time, y quizás algo de Beyond Good and Evil 2. A esto se le suma que tal vez estaríamos viendo la revelación oficial del próximo Assassin’s Creed.

Recuerda estar al pendiente de esta página, pues te revelaremos todas las novedades de cada transmisión.

