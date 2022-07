Aunque aún falta poco más de un mes para el estreno de Dragon Ball Super: Super Hero en los cines de nuestra región, ya sabemos que Gohan ha alcanzado una nueva transformación, la cual bien marcará el futuro de este personaje. Sin embargo, el diseño que vimos en el trabajo final bien pudo ser bastante diferente.

En una reciente entrevista, Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, reveló que el diseño de la forma “bestial” de Gohan originalmente era bastante diferente, ya que nuestro protagonista iba a tener una cara más enojada. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Gohan tuvo bastantes transformaciones en el pasado, pero esta vez necesitaba despertar a una nueva. Gohan ha logrado su propia evolución única, basada en el tipo de despertares que tuvo cuando era niño. Incluso he llamado a esta transformación Bestia de Son Gohan, en el sentido de que la bestia salvaje interior ha despertado. Para el diseño, traté de dibujarlo con una cara aterradora y un lugar de piel, pero de alguna manera, esto no se sentía como Gohan”.

Para aquellos que no han visto los spoilers, no vamos a describir el diseño de la nueva transformación, pero solo digamos que no rompe terreno nuevo en este apartado. Por lo mientras, tendremos que esperar hasta el próximo mes para ver esta cinta y, si eres de los afortunados que han visto alguna imagen antes de tiempo, la espera seguramente se vuelve más y más pesada.

Dragon Ball Super: Super Hero llegará a México el próximo 18 de agosto de 2022. En temas relacionados, Toei Animation demandará a quien vea esta película pirata. De igual forma, ¿Luisito Comunica será la voz de Gohan?

Nota del Editor:

Si bien ya vi varios spoilers, aun así ya quiero ver la película de Dragon Ball. La idea de volver a ver a Gohan y Piccoro, dos personajes que han visto mucha acción en mucho tiempo, es lo suficientemente fuerte para atraerme al cine, o la pantalla con Crunchyroll más cercana posible.

Vía: Comicbook