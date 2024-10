Ubisoft es demandada por compartir datos de jugadores

Estamos durante una época en la cual Ubisoft no está pasando por el mejor momento de su existencia, dado que muchos de sus juegos estrella no han vendido bien, tuvieron que retrasar su carta del triunfo para el 2025, así como los rumores de que Tencent estaría interesado en comprar la empresa. Y por si todo esto no fuera suficiente, de forma reciente se ha reportado un problema legal que podría hacerle perder ingresos a los franceses.

Ubisoft enfrenta una demanda colectiva por presuntamente compartir información personal de sus usuarios con Meta, la empresa matriz de Facebook. Mencionan que la denuncia acusa a la compañía de videojuegos de transmitir datos de identificación personal (PII) de los usuarios que utilizan la Store o se suscriben a Ubisoft+ a través del sistema de seguimiento Pixel, sin el consentimiento adecuado de los usuarios. El documento señala que esta práctica expone la información personal de los jugadores sin advertencia previa, lo cual podría constituir una violación de varias leyes de privacidad.

La principal ley mencionada en la demanda es la Ley de Protección de la Privacidad de Vídeos, originalmente creada en 1988 para evitar que las tiendas de alquiler compartieran el historial de sus clientes. Aunque esta ley fue modificada en 2013 para permitir que empresas digitales, como Netflix, compartieran datos con redes sociales, requiere explícitamente el consentimiento del usuario, algo que, según la denuncia, la empresa de juegos no ha cumplido. Se sostiene que la empresa no informó a sus usuarios sobre el uso del Pixel y su vinculación con Meta, lo que permitió que se compartieran datos con fines de marketing sin conocimiento de los jugadores.

Este último es una herramienta de seguimiento utilizada para recopilar información sobre la actividad de los usuarios en línea, lo que permite a las empresas realizar campañas publicitarias más específicas. Sin embargo, la demanda alega que su implementación en el sitio web de Ubisoft fue deliberada y realizada sin obtener previamente el permiso de los usuarios, una acción que, según los demandantes, vulnera su derecho a la privacidad. El reclamo añade que Meta no podría haber colocado este sistema sin la cooperación directa de los creadores de Assassin’s Creed.

Aún se espera la certificación de la demanda colectiva, pero los demandantes buscan una compensación financiera para todos los afectados. Además, exigen una orden judicial que obligue a Ubisoft a eliminar el sistema de seguimiento de su sitio web o, en su defecto, que la empresa obtenga el consentimiento explícito de los jugadores antes de compartir cualquier información personal. La compañía no ha emitido declaraciones sobre el asunto hasta el momento.

Vía: VGC