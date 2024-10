Bandai Namco dice a jugadores de Sparking! Zero que bajen la dificultad

Dragon Ball: Sparking! Zero ya ha salido a la venta en formato anticipado, y con esto muchos fans de la creación de Akira Toriyama se han regocijado con grandes elementos como los what if y el gran número de peleadores que hay por desbloquear en la plantilla. Sin embargo, surgió un pequeño problema, puesto que ciertos rivales han sido demasiado difíciles de vencer, teniendo que has en línea de que se dio una curva de reto algo exagerada.

Bandai Namco ha informado a los jugadores que no hay inconveniente en reducir la dificultad si se encuentran teniendo problemas para avanzar, especialmente con el combate contra Vegeta en su forma de Ozaru. La batalla ocurre relativamente temprano en la historia y ha resultado ser un obstáculo significativo para muchos jugadores. Este jefe utiliza una combinación de ataques rápidos y poderosos que infligen un gran daño, y su repetido uso de ataques de rayos ha causado frustración en la comunidad. Esto llevó a la compañía llevó a publicar un mensaje en sus redes sociales, animando a los jugadores a bajar la dificultad si lo consideran necesario. A través de su cuenta en X , Bandai Namco compartió un gif acompañado de la frase “este mono tiene manos” (refiriéndose a que es difícil). Posteriormente, la cuenta estadounidense sugirió a los jugadores que reducir la dificultad sigue siendo una forma válida de obtener la victoria, generando una respuesta humorística de la comunidad, con muchos afirmando que su “orgullo Saiyan” no les permite bajar el reto. A win is a win. Lower Difficulty and Retry ◀️ pic.twitter.com/klr55NWD2Y — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) October 8, 2024 Si bien los jugadores han preferido tomarse la situación con humor, el nivel de desafío que presenta Ozaru podría llevar a Bandai Namco a implementar una actualización para ajustar el combate en futuras versiones de Dragon Ball: Sparking! Zero. De momento, la compañía continúa supervisando la situación y brindando soporte a los jugadores. Recuerda que el título se lanza de forma general el 11 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC. Vía: IGN