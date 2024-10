Dragon Ball Daima confirma estreno en Netflix

Dragon Ball Daima se posiciona como uno de los estrenos de anime más importantes de la temporada. En México y América Latina ya se confirmó que esta producción estará disponible en Crunchyroll y Max. Ahora, a este grupo se suma Netflix, quienes incluso han revelado que tendrá la versión con doblaje.

Por medio de un comunicado oficial, Netflix ha confirmado que Dragon Ball Daima se estrenará en su plataforma de streaming el próximo 18 de octubre. Aunque por el momento no hay información precisa, también se ha señalado que aquí encontraremos el doblaje al español latino.

Dragon Ball DAIMA is coming to Netflix! Prepare for a new Dragon Ball adventure as Goku, Supreme Kai, Glorio, and Panzy journey into a mysterious world!

With original work, story, and character design by Akira Toriyama. Starting October 14 in Asia, and globally on October 18… pic.twitter.com/CmmSd2jydG

