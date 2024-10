Dragon Ball Daima llegará a más servicios de streaming

Estamos en un mes que celebra de la mejor manera a la obra más grande de Akira Toriyama, eso con el videojuego de Dragon Ball: Sparking! Zero y por supuesto las series no iban a faltar, de eso se encarga Dragon Ball Daima, la cual regresará a los personajes favoritos a edades infantiles. Hablando de esta justamente, hace poco tiempo se confirmó la llegada del anime a la plataforma de Crunchyroll, pero no será el único lugar en el cual los fans podrán sintonizar el estreno.

La plataforma Max ha anunciado que también transmitirá la nueva serie en México, con su estreno programado para el 19 de octubre. Aunque Crunchyroll ya había confirmado su simulcast para el 11 de octubre, la llegada a esta otra ha causado gran expectativa, especialmente porque podría incluir el doblaje en español desde su lanzamiento, algo que el rival no ofrecerá de inmediato, ya que en su plataforma solo estará disponible con subtítulos en un principio.

La posible inclusión del doblaje no sorprende, ya que Warner ha tenido los derechos para transmitir Dragon Ball en televisión de paga en México, lo que aumenta las expectativas de que se ofrezca una experiencia más completa para los fanáticos que prefieren ver el anime en español. Sin embargo, TV Azteca, que actualmente posee los derechos de transmisión en TV abierta, aún no ha hecho ningún anuncio sobre la llegada de Dragon Ball Daima a su programación.

A pesar de la emoción por el estreno de Daima, los fanáticos siguen preguntándose si en el futuro Dragon Ball Super continuará con la saga de Moro o algún otro arco. Hasta el momento, no hay noticias oficiales que confirmen si la serie retomará su historia más adelante, lo que deja un espacio de incertidumbre sobre el futuro de esta popular franquicia.

Vía: MAX

Nota del autor: El único detalle es que los episodios se van a estrenar de forma mensual, por lo que en mi caso esperaré hasta que la temporada esté completa para pagar la plataforma. Espero que sí esté en doblaje al español latino.