Twitter implementa cambio que enfurece a usuarios

Una vez más, los numerosos usuarios de Twitter están molestos por un cambio impuesto que afecta a la forma en que las personas inician sesión en la plataforma social y navegan por los tweets. Antes de este cambio, que parece haberse implementado el jueves o viernes, las personas ahora no pueden navegar por la versión web de Twitter si no han iniciado sesión en una cuenta. Se han presentado posibles razones de por qué ocurrió este cambio, pero también se han planteado preocupaciones sobre cómo afectará la calidad general de Twitter y cualquier intento de buscar información precisa sobre un tema.

Para ver el cambio por ti mismo, puedes obtener un enlace a un tweet, dirigirte a la versión web de Twitter ya sea en una computadora o en un dispositivo móvil, e intentar ver ese tweet cuando no has iniciado sesión. Se te presentará un muro que te pedirá que inicies sesión en Twitter o configures una cuenta si deseas ver el tweet.

Para aquellos que se limitan exclusivamente a la versión de la aplicación de Twitter, esto puede no parecer importante, pero la capacidad de buscar rápidamente un tweet en un dispositivo o navegador en el que no hayas iniciado sesión ha desaparecido. Es cierto que ver los tweets de esa manera antes era limitado, ya que se te preguntaba si querías crear una cuenta o iniciar sesión de todos modos, y ciertos tweets que se consideraban incluir contenido sensible no eran visibles si no estabas registrado, pero aún podías buscar rápidamente un tweet si querías hacer referencia a él. Dado que muchas empresas (incluidos los desarrolladores de juegos) utilizan Twitter como su lugar principal para compartir información, la capacidad de verificar rápidamente si alguien ha dicho algo o simplemente obtener la información más reciente sobre un tema se ha ido, a menos que estés registrado.

Otras plataformas como Facebook e Instagram tienen algo similar, donde el acceso está limitado si no has iniciado sesión, pero Twitter parece ser la primera de las tres grandes en bloquear por completo su contenido a menos que estés en tu cuenta.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Es muy molesto que Instagram haga esto y ahora Twitter, entiendo que esto mitiga un poco el acoso de las parejas tóxicas… supongo. Pero también va a dificultar las consultas rápidas. Me pregunto qué va a suceder con los tweets incrustados en una nota como esta.