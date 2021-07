Tres juegos de SNES llegarán al Switch

El servicio de Nintendo Switch Online actualmente ofrece más de 100 juegos entre la librería de NES y SNES. Sin embargo, algunos clásicos siguen ausentes, como Earthbound, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, y muchos más. Mientras que muchos esperan que estos títulos eventualmente estén disponibles por este medio, la Gran N parece que está haciendo todo lo posible para entregarnos títulos desconocidos de estas consolas, algo que podemos ver en la nueva selección que estará disponible en unos días.

Recientemente, Nintendo confirmó que el próximo 28 de julio, tres nuevos juegos se sumarán a la librería de SNES del Switch, sin novedades para el NES en esta ocasión. Estos títulos son: Claymates, Jelly Boy y Bombuzal.

Por su parte, la versión japonesa de este servicio nos ofrece Shin Megami Tensei If, Dead Dance y Bombuzal. Estos títulos también estarán disponible el próximo 28 de julio.

Esta selección no ha sido del agrado de los fans, ya que muchos se están quejando de que la oferta del NES y SNES se está llenando de juegos desconocidos, mientras que Nintendo está evitando agregar clásicos de este sistema, con Earthbound o Super Mario RPG siendo las ausencias más notorias.

“Alright boss what games should we put on NSO?”

“Oh dear God, ANYTHING but Earthbound!” https://t.co/1MQlez2AbX

— Rfsmaster (@Rfsmaster06) July 21, 2021