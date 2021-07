Pokémon UNITE ya está disponible en Switch

El día ha llegado. En estos momentos ya puedes entrar a la eShop del Nintendo Switch y descargar de forma completamente gratuita Pokémon UNITE, un MOBA que promete entregarnos horas y horas de diversión. Para celebrar, la cuenta oficial del juego ha compartido un nuevo tráiler del título.

Pokémon UNITE es un MOBA, similar a League of Legends, gratuito para Nintendo Switch, el cual ha sido desarrollado por Tencent TiMi, responsables de Call of Duty: Mobile, en donde dos equipos con cinco jugadores cada uno, tendrán que competir por el dominio de un mapa.

Trainers, it’s time. #PokemonUNITE is now available on Nintendo Switch! 🎮

Download and start playing now ➡️ https://t.co/S2k3xaHXRT pic.twitter.com/ZzPI6GWVoG

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) July 21, 2021