Pokémon GO registró ganancias superiores a los $5 mil millones de dólares en cinco años

Pokémon GO tal vez ya no sea tan popular como antes, pero sigue teniendo una base de usuarios bastante saludable. ¿Qué tan saludable? Pues lo suficiente para haberle generado a Niantic y The Pokémon Company más de $5 mil millones de dólares a lo largo de estos últimos años.

De acuerdo con información de Sensor Tower, este éxito de realidad aumentada sigue generando muchísimo dinero en todo el mundo. Recordemos que el juego debutó en 2016, por lo que en promedio habría estado generando mil millones de dólares por año.

The Pokémon Company registró sus ganancias más altas en 2020 y Pokémon GO fue una importante parte de eso. Sensor Tower reporta que el juego sigue generando importantes ingresos en lo que va del 2021, así que ciertamente será interesante conocer cómo se comparan las cifras a finales de este año ahora que ya se levantó la cuarentena en casi todo el mundo.

Via: Sensor Tower