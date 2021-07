Square Enix remueve NEO: TWEWY del Switch

A finales de la semana pasada surgieron reportes en donde varios usuarios señalaron que la tienda de Square Enix distribuyó, por error, códigos digitales para la versión completa de NEO: The World Ends With You en Nintendo Switch. Ahora, estos jugadores mencionan que Nintendo y Square Enix están revocando estas licencias.

Originalmente, varios usuarios reportaron que al realizar la pre-orden de la edición física de NEO: The World Ends With You para Nintendo Switch en la tienda en línea de Square Enix, recibieron un código, el cual les dio acceso a la completa versión digital de este título. Ahora, el día de hoy comenzaron a surgir comentarios, en donde se señala que al conectarse al internet, el Switch automática removerá este juego de la consola.

If you had an early code of NEO: The World Ends With You, I hope you took my advice. Reports coming in saying Square/Nintendo are revoking licenses https://t.co/UmxYzAzWjj — Wario64 (@Wario64) July 20, 2021

“Puedo confirmar, acabo de llegar a casa y perdí mi habilidad para jugar lmaoooooooooo rip”.

Can confirm I just got home and lost my ability to play it lmaoooooooooo rip — the people's milf | 1312 🐅 (@wizardamphibian) July 20, 2021

La única solución a este problema, es mantener tu Switch desconectado del internet en todo momento, una tarea más difícil de lo que suena. Por otro lado, aquellos que realizaron su pedido para la versión física, aún recibirán su copia la próxima semana, lo único que será eliminado será la licencia para la edición digital, algo que no debió enviarse en estos casos.

NEO: The World Ends With You llegará a Nintendo Switch, PS4 y PC el próximo 27 de julio de 2021. En temas relacionados, puedes checar nuestro gameplay del primer título aquí. De igual forma, Square Enix revela la duración de la secuela.

Vía: Wario64