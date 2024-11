Tres joyas llegan al SEGA Genesis en Switch Online

Recientemente, los usuarios de Nintendo Switch Online recibieron dos juegos de Donkey Kong Land para la aplicación de Game Boy. Si bien muchos pensaban que el siguiente título en llegar a este servicio sería la tercera entrega en esta serie, la Gran N nos sorprendió al revelar que el catálogo disponible en la aplicación de SEGA Genesis aumentaría con tres nuevos juegos.

A partir del día de hoy, 27 de noviembre, los usuarios de Nintendo Switch Online + Expansion Pack podrán disfrutar de ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Vectorman y Wolf of the Battlefield: Mercs. Esta es la primera vez que esta aplicación recibe una actualización en lo que va del 2024, por lo que los usuarios de SEGA Genesis probablemente estarán felices.

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron es uno de los clásicos del SEGA Genesis, puesto que nos permite experimentar un plataformero cooperativo con un gran soundtrack y un estilo visual único. Vectorman, por su parte, es un shooter de acción que fue creado para competir contra Donkey Kong Country y su apartado visual. Por último, Wolf of the Battlefield: Mercs es un shooter top-down creado por Capcom, y es uno de los pocos juegos de este género a cargo de los padres de Mega Man, y una de las inclusiones más únicas de este catálogo.

Te recordamos que ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Vectorman y Wolf of the Battlefield: Mercs ya están disponibles en la aplicación de SEGA Genesis para todos los usuarios de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. En temas relacionados, más de 60 juegos clásicos de SEGA desaparecen. De igual forma, una serie clásica de SEGA podría regresar.

Nota del Autor:

De esta selección, mi recomendación es Vectorman. Este es un gran juego de acción que, si bien puede llegar a ser algo confuso y difícil al inicio, vale mucho la pena. Su música es increíble, y la atmósfera que nos presenta el título es una de las mejores en todo el Genesis.

Vía: Nintendo