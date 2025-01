Durante The Game Awards 2025, Splash Damage reveló Transformers: Reactivate, un nuevo juego que prometía ofrecernos una experiencia que haría feliz a todos los fans. Si bien pasaron un par de años sin información de este proyecto, el día de hoy tuvimos novedades. Sin embargo, los nuevos detalles son todo menos positivos, puesto que Transformers: Reactivate ha sido cancelado.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Splash Damage ha confirmado que Transformers: Reactivate ha sido cancelado. Esto no es todo, puesto que el equipo se ha reestructurado y, como consecuencia, se han llevado a cabo una serie de despidos. Esto fue lo que comentó el estudio:

“Hoy tenemos una noticia muy difícil que compartir: se ha tomado la decisión de finalizar el desarrollo de Transformers: Reactivate. Esto significa que reduciremos la escala para centrar nuestros esfuerzos en otros proyectos. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, varios puestos en el estudio corren el riesgo de ser despedidos. Esta decisión no se tomó a la ligera y es un momento difícil para el estudio y nuestra gente. Queremos tomarnos un momento para agradecer al equipo que trabajó en Transformers por su dedicación y pasión. Hasbro fue un socio increíble y solidario en todo momento y esperamos volver a trabajar con ellos. A los muchos fanáticos, su entusiasmo y apoyo nos ayudaron a seguir adelante. Si bien no poder llevar el juego hasta su lanzamiento es doloroso, tener que despedirnos de amigos y colegas duele aún más. Ahora estamos enfocados en hacer todo lo posible para apoyarlos durante este período difícil, así como estamos comprometidos a cuidar a quienes se quedarán con nosotros mientras construimos un Splash Damage más fuerte para el futuro. Gracias por su compasión y comprensión”.

An update on Transformers: Reactivate. pic.twitter.com/jGkzZ0begd — Splash Damage (@splashdamage) January 8, 2025

Splash Damage forma parte de Tencent, y ha colaborado en múltiples proyectos de alto nivel, como la Master Chief Collection para PC y Gears Tactics. Lamentablemente, Transformers: Reactivate nunca llegará a nuestras manos, y por el momento se desconoce si Hasbro tiene la intención de crear más juegos de esta propiedad.

Si bien Transformers: One, la más reciente película animada de la serie, tuvo una gran recepción crítica, la cinta no fue un éxito en taquilla. De esta forma, no se descarta que, junto a la cancelación de Transformers: Reactivate, Hasbro opte por dejar que la serie descanse por un tiempo. En temas relacionados, Michael Bay nunca estuvo del todo convencido de dirigir las películas de Transformers.

Vía: Splash Damage