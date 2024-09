Michael Bay no estaba convencido de dirigir Transformers

Estamos a muy poco tiempo de que se estrene una nueva película de la saga de Transformes, la cual en esta ocasión está enfocada en la animación, esto después de que tuviéramos años de lanzamientos en live action, con muchas explosiones y escenas de acción dirigidas por el famoso Michael Bay. Hablando de este último, hace poco se dio a conocer su nulo interés por dirigir esta franquicia, llegando a tal punto de rechazar la propuesta inicial que el propio Steven Spielberg le ofreció.

Se comenta que colgó el teléfono a Spielberg, dudando sobre un proyecto que parecía centrarse en un chico cuyo coche se convierte en un alienígena. En ese momento, el cine de superhéroes apenas comenzaba a encontrar su lugar, y adaptar una propiedad como Transformers se percibía como una apuesta arriesgada.

Acá lo mencionado:

La historia es cierta. Colgué a Steven Spielberg tras decirle: ‘No haré esta ridícula película porque parece una película de juguetes’. Pero luego pensé y me animé a ir a Hasbro. Me senté en una sala de reuniones y repasamos toda la historia de la saga. Me gustan los animes, creo que son estupendos a nivel visual, por lo que había algunas imágenes en el lugar que fui mirando hasta llegar a una que me hizo pensar que podía hacer algo interesante y atrevido.