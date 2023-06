Tráiler y fecha del próximo Ubisoft Forward

La semana pasada se estableció el inicio de los eventos importantes de la industria de los videojuegos en 2023, esto con un PlayStation Showcase que fue de gustos variados para el público. Sin embargo, las cosas no se detienen ahí, dado que Ubisoft promete volver a los reflectores con su evento de Forward, mismo que ya tiene tráiler y fecha confirmada.

Según lo que se ve en el video oficial, habrá grandes juegos presentes como Assassin’s Creed Mirage, The Crew Mirage y hasta Avatar: Frontiers of Pandora. También se espera que se muestren algunos títulos como el retrasado Skull and Bones y entregas anuales del calibre de Just Dance.

Checa el tráiler:

En cuanto el horario del evento, será el próximo lunes 12 junio cuando los usuarios puedan sintonizar los canales oficiales de Ubisoft, con una duración estimada de poco más de una hora completa. Esto en punto de las 10:00 AM del tiempo del pacífico, para quienes lo estén viendo del centro de México, pueden hacerlo a las 11:00 AM en punto.

Se esperan muchas sorpresas para este evento, mismo que viene un día después de la presentación de Xbox en la que se va a incluir un segmento dedicado a Starfield.

Vía: Ubisoft

Nota del editor: Ojalá Ubisoft se pueda redimir de alguna manera, después de todo es una de las empresas grandes de la industria, y valdría la pena que este medio siga presente. Sobre todo estaría cool que regresara Rayman a las consolas.