PlayStation despide a algunos trabajadores a causa de un juego

La semana pasada fue de sentimientos encontrados para algunos fanáticos de PlayStation, pues en la presentación de Showcase hubieron grandes ausentes de los estudios internos de la compañía. Y ahora, se ha reportado que se han llevado a cabo ciertos despidos, eso se debería justamente a un juego que se estaba esperando con gran entusiasmo en forma de tráiler.

Se menciona que debido a los retrasos de dar un avance considerable en The Last of Us Factions, algunos de los estudios han sufrido esta baja de personal pronunciada, el más afectado es Visual Arts. Esto se ha descubierto mediante John Borba en la plataforma de LinkedIn, esta persona trabajaba como coordinador de proyectos en el dicho estudio y fue uno de los perjudicados.

En la descripción de lo que se menciona en relación a los despidos, es que se han hecho los recortes por temas de presupuesto, dado que Sony buscaría dar más dinero a un juego AAA multijugador. Por ahora, el único que se conoce con este perfil es el multiplayer de The Last of Us, por lo que Naughty Dog está requiriendo más tecnología de lo pensada.

Por ahora este proyecto se encuentra en un estado de pausa, eso mismo lo vimos en la semana pasada con el comunicado que se lanzó a través de Twitter. Entonces, pasará mucho tiempo para que los seguidores de la franquicia tengan aunque sea un pequeño avance de lo que viene para tan esperado videojuego.

Vía: LinkedIn

Nota del editor:Yo auguro que este proyecto no va ser del todo bueno, y la verdad es que mejor le hubieran puesto todo ese esfuerzo a una nueva franquicia o hasta reviviendo a alguna muerta como Jak and Daxter. Sin embargo, parece que Sony se mantiene con su plan de ofrecer experiencias multiplayer.