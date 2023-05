Martin Scorsese ya estaría pensando en su próxima película

A día de hoy hay directores de cine que se han convertido en leyenda, eso se debe justamente a que sus películas van más allá de simplemente ser experiencias que se pueden catalogar dentro de los éxitos de taquilla. Uno de los cineastas consagrados es ni más ni menos que Martin Scorsese, quien aparentemente ya está planeando su siguiente proyecto.

Según lo informado por Variety, Scorsese se reunió con el Papa Francisco y reveló una nueva película durante una conferencia organizada por la publicación jesuita, La Civiltà Cattolica, y la Universidad de Georgetown que tuvo lugar poco después de conocer a esta autoridad.

Thank you to Martin #Scorsese for accepting the invitation to join us of La Civiltà Cattolica and Georgetown University – along with his wife and daughter – in the meeting of 40 poets and writers from different Countries with #PopeFrancesco, who said among other things, "This is… pic.twitter.com/yG6bEyo2Wq

— Antonio Spadaro (@antoniospadaro) May 27, 2023