Tráiler de la película de horror de La Sirenita

Desde hace un par de años, una nueva tendencia se ha apoderado de Hollywood. Gracias a que múltiples personajes clásicos entraron al dominio público, algunos cineastas han tomado esta oportunidad para crear historias con un enfoque con el horror. Esto ya lo vimos con Winnie the Pooh, La Cenicienta, Peter Pan, Bambi y Mickey Mouse. Ahora, se ha confirmado que La Sirenita se suma a este grupo.

Sorpresivamente, este nuevo proyecto no viene de la mano de un estudio independiente, sino que Lionsgate está detrás de The Little Mermaid, cinta que transforma a Ariel en un monstruo estilo H.P. Lovecraft. El proyecto corre de la mano de Leigh Scott, escritor y director. La historia nos presenta al Dr. Eric Prince, un arqueólogo que descubre una antigua civilización prehispánica en una isla del Caribe. Aquí conoce a Aurora Bey y cae locamente enamorado de ella, pero desconoce cuál es su verdadera naturaleza.

Si bien esta historia es una nueva versión del clásico cuento de 1837, la realidad es que también cuenta con una poco de inspiración de la cinta animal de Disney. The Little Mermaid llegará a streaming y plataformas digitales el próximo 17 de diciembre. En temas relacionados, Disney confirma vieja teoría de La Sirenita. De igual forma, el CEO de EA podría dirigir Disney.

Nota del Autor:

Este tipo de producciones deben de detenerse, o al menos ofrecer algo más interesante que solo un personaje clásico como un monstruo que asesina. El hecho de que los personajes pasen al dominio público debería ser usado como una forma para recontextualizar las historias viejas, o ser más apegadas a las obras originales.

Vía: Lionsgate