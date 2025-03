Death Stranding 2: On the Beach es uno de los juegos más esperados de este año. La nueva obra de Hideo Kojima ha evadido múltiples eventos de PlayStation desde su revelación, preocupando a más de un fan. Sin embargo, aquellos que pensaban que esta secuela no iba a llegar en algún punto del 2025, como se había prometido, ya no tienen de qué preocuparse, puesto que el nuevo tráiler de Death Stranding 2: On the Beach confirma su fecha de lanzamiento específica.

Como ya se esperaba, Kojima y el equipo de Kojima Productions asistió a SXSW para compartir más información sobre Death Stranding 2: On the Beach. Uno de los grandes momentos de este evento fue un tráiler de 10 minutos, el cual no solo nos dio un extenso vistazo a la historia, personajes y algunos de los momentos más interesantes de la secuela, sino que también ha confirmado que la secuela llegará al PlayStation 5 el próximo 26 de junio de 2025.

Junto a esto, se ha confirmado que las pre-órdenes para la edición normal y de colección comenzarán el 17 de marzo. Además de la versión normal, también estará disponible una edición de colección que incluye acceso anticipado, una estatuilla, y múltiples elementos adicionales para el juego. Junto a esto, también estará disponible una Digital Deluxe Edition con acceso anticipado y contenido adicional. Por último, aquellos que pre-ordenen el juego también recibirán contenido extra.

El avance nos da un extenso vistazo a la historia, a la aventura que personajes como Sam y Fragile tendrán que atravesar. De igual forma, tenemos una mirada a los nuevos miembros del elenco, como Tomorrow, a cargo de Elle Fanning, y Tar Man, interpretado por George Miller. Sin embargo, queda claro que aún hay mucho que desconocemos, y tendremos que esperar hasta el lanzamiento final para tener las respuestas que todos tenemos.

Te recordamos que Death Stranding 2: On the Beach llegará al PlayStation 5 el próximo 26 de junio de 2025. En temas relacionados, Death Stranding podría llegar al Switch. De igual forma, Mads Mikkelson no aparecerá en la secuela.

Nota del Autor:

Simplemente increíble. Nadie puede negar que Kojima es capaz de crear impresionantes tráilers. Death Stranding es uno de los mejores juegos de la generación pasada, por lo que espero que la secuela alcance este mismo nivel. Sin duda alguna, será un viaje que nadie se puede perder.

Vía: Kojima Productions