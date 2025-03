Se filtran imágenes del Twisted Metal que fue cancelado

Para quien no lo sepa, el año pasado se confirmó la cancelación de un juego de Twisted Metal, el cual estaba siguiendo la tendencia de títulos como servicio, y es que no era el único de Sony que estaba enfocado en dicho negocio, pues también se quería uno de God of War y otro de The Last of Us. Por fortuna, todos se han desechado, pero no significa que el material prototipo tuviese el mismo destino.

Un informe reciente ha revelado nuevos detalles sobre el juego, que estaba en desarrollo por Firesprite bajo el nombre clave Project Copper. Según la información filtrada a través de la página web de un exprogramador del estudio, el título habría sido un battle royal con combate en tercera persona tanto dentro como fuera de los vehículos. Esta propuesta marcaba un cambio radical respecto a la jugabilidad clásica de la franquicia, que siempre se ha centrado en el combate vehicular. El proyecto, que aparentemente tenía la intención de coincidir con la serie de televisión, fue cancelado como parte de una reestructuración dentro de Sony, la cual resultó en despidos masivos . Aunque hasta ahora los detalles eran escasos, la filtración incluye descripciones e imágenes borrosas que muestran un entorno de juego en el que los jugadores podían utilizar armas a pie, además de conducir vehículos y enfrentarse en un modo de supervivencia. También se menciona la existencia de una mecánica en la que los jugadores podían ganar créditos para evitar ser eliminados. Aquí las puedes ver: Otro dato relevante es que el juego estaba siendo desarrollado en Unreal Engine 5, motor con el que Firesprite ya está familiarizado y que actualmente usa en su próximo proyecto de terror, el cual se rumorea que sería Until Dawn 2. A pesar de que la cancelación de Project Copper impidió que el concepto viera la luz, la filtración sugiere que PlayStation tenía planes ambiciosos para Twisted Metal, dándole un giro moderno que combinara acción en tercera persona con el tradicional combate sobre ruedas. La cancelación de este título deja en el aire el futuro de la franquicia, aunque la serie de televisión ha ayudado a revivir el interés por la saga. Si bien sigue siendo una IP icónica dentro de PlayStation, aún queda por verse si Sony retomará la idea de un nuevo videojuego en el futuro o si la saga seguirá en pausa. Vía: Mp1