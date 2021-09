Toys For Bob celebra el aniversario de Crash

El día de hoy, 9 de septiembre, se celebra el 25 aniversario de Crash Bandicoot. Así es, fue en 1996 cuando este marsupial giró por primera vez en el PlayStation original. De esta forma, Activision, dueños de la propiedad, y Toys For Bob, quienes desarrollaron la entrega más reciente de la serie, han compartido un video para festejar a este personaje.

Aunque los primeros cuatro títulos de Crash Bandicoot son recordados con amor, tras el lanzamiento de Crash Team Racing en 1999, la serie entró en un periodo bastante extraño, en donde pareciera que la magia de los juegos originales había desaparecido. Afortunadamente, en 2017 vimos la N. Sane Trilogy, una colección con tres remakes, y el año pasado llegó Crash Bandicoot 4: It’s About Time, el cual demostró que el marsupial aún puede vivir en la industria actual.

La pregunta es: ¿qué le depara al personaje? Por el momento la única celebración que ha recibido Crash ha sido el video de Toys For Bob. Sin embargo, con un PlayStation Showcase a unas horas de distancia, los fans especulan que este es el espacio perfecto para anunciar una nueva entrega, especialmente tomando en cuenta recientes rumores, algo que bien podría ser una realidad.

Sin embargo, considerando la situación que vive actualmente Activision, y el hecho de que Toys For Bob está trabajando en proyectos relacionados con Blizzard y Call of Duty: Warzone, suena complicado ver una nueva aventura de Crash Bandicoot, aunque no imposible.

Vía: Toys For Bob