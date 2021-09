Apenas ha pasado un año desde que Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegó a nuestras manos, sin embargo, parece que Activision ya está pensando en la siguiente entrega de la franquicia. Múltiples pistas en redes sociales sugieren que el publisher se estaría preparando para revelar un nuevo juego y acá hemos recopilado algunas de ellas.

Para empezar, este 9 de septiembre se celebrará el 25 aniversario del primer Crash Bandicoot, así que Activision ha estado obsequiando varios paquetes en conmemoración, los cuales incluyen una enorme piñata de una Wumpa Fruit.

De igual forma, la cuenta oficial del juego en Twitter mencionó que “hay una fiesta justo a la vuelta de la esquina”, junto con una imagen de Crash celebrando con un DJ robot. Durante las últimas horas, el tweet en cuestión ha sido bombardeado con respuestas sobre el anuncio de “Wumpa League“, un juego de Crash que anteriormente ya se había rumoreado. No obstante, nadie está seguro de exactamente qué tipo de juego podría ser.

That feeling you get when you hear there’s a certain party right around the corner 😆😆😆 pic.twitter.com/WabWIJDQMx

