La franquicia de Yakuza ciertamente está atravesando una serie de cambios importantes. Ahora que Ryu Ga Gotoku Studio ha logrado establecer a la serie como un éxito mundial, el equipo está mirando hacia el futuro. En una nueva entrevista con TheGamer, Kazuki Hosokawa, director de Lost Judgment, reveló que los futuros títulos de Yakuza podrían dejar Japón atrás y llevar a sus personajes a nuevos países.

Durante el último año, la saga ha sido bastante exitosa en todo el mundo. El lanzamiento de Yakuza: Like a Dragon ayudó a que la franquicia alcanzara las 14 millones de unidades vendidas a lo largo de su existencia. De ahora en adelante, todas las futuras entregas de la serie tendrán un combate por turnos como en Like a Dragon, pero también existe la posibilidad de que ya no vayan a desarrollarse en Japón. Esto significaría que sus personajes viajarán a nuevos países, exploraran diferentes locaciones, descubrirán nuevos misterios y se enfrentarán contra adversarios asociados con diferentes pandillas criminales.

Hosokawa también reiteró que el estudio buscará lanzamientos simultáneos en todo el mundo para todos sus juegos. Lost Judgment tendrá un lanzamiento mundial el 24 de septiembre y continuará con el combate estilo brawler tan característico de los juegos de Yakuza. El directo explicó que mientras trabajaba en Yakuza le dieron ganas de crear una nueva IP, y como resultado tuvimos Judgment:

“Por los últimos siete años que llevo trabajando en Yakuza, me han dado ganas de crear una nueva IP. Definitivamente hubo muchas ideas que no recibieron luz verde, pero una de ellas que sí aprobaron fue Judgment. No me preocupaba mucho que los fans no fueran a aceptar algo diferente, pues en verdad estaba mentalizado para crear algo nuevo, porque quiero presentar a los jugadores experiencias totalmente diferentes a las de Yakuza. Hay muchas limitaciones, porque Yakuza sirve como base, así que no es un universo totalmente por aparte, pero estoy feliz de poder haber realizado esto y crear algo nuevo.”

¿Te gustaría que los futuros juegos de Yakuza dejen Japón atrás? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Via: TheGamer