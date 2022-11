Tom Holland ya habría formado para varios proyectos de Spider-Man

El año pasado todo fue celebración debido al estreno de Spider-Man: No Way Home, película en la que se juntaron los tres Peter Parker más icónicos que nos ha traído el cine. Sin embargo, al final era un tanto incierto que Tom Holland volviera a interpretar el personaje. Y ahora, los seguidores pueden estar tranquilos debido a un nuevo informe.

Mediante documentos filtrados se dio a conocer que el actor formará parte UCM al menos hasta el término de la fase 6, donde se menciona que tendrá papel en Avengers: Kang Dynasty y también Secret Wars. Compartiendo escenario con otros superhéroes de la marca, y se estipula que los más importantes que conocerá son Los Cuatro Fantásticos.

Pero eso no es todo, dado que también contará con sus películas en solitario, pues en la última entrega vimos la entrada del simbionte a este universo, por lo que el traje negro sería un hecho. Eso significa, que la llegada de personajes como Eddie Brock será un hecho, ya vimos que el del universo de Sony lo conoció por TV, entonces debe existir alguna variante por ahí.

Por si dicho material fuera poco, se menciona que aparecerá mediante cameos de Daredevil: Born Again, serie en la que Charlie Cox volverá a ser protagonista al igual que en Netflix. No está de más comentar, que ya vimos su regreso en la propia No Way Home y también en She-Hulk, en los cómics es amigo de Spider-Man, así que aquí no sería diferente.

Por ahora, no se han mencionado ningún tipo de fecha, pero los fanáticos ya deben estar ansiosos.

Vía: Insiders Cine

Nota del editor: Es super bueno que Tom Holland siga como alguien constante en estas películas, dado que muchos usuarios ya le tomaron cariño. Si planea retirarse algún, estamos de acuerdo que al menos le den un final que no dé indicios de una continuación.