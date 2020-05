Tom Cruise será el primer actor en grabar una película en el espacio

Tom Cruise es uno de los actores más temerarios de Hollywood, y será el primero fue de este mundo. Después de que el día de ayer surgieran rumores sobre una película protagonizada por Tom Cruise, la cual sería grabada totalmente en el espacio, hoy la NASA confirmó que esto es toda una realidad, y esta cinta será filmada en la Estación Espacial Internacional.

Esta información fue confirmada por Jim Bridenstine, administrador de la NASA, quien compartió un mensaje de felicidad, y espera que el trabajo de Tom Cruise logre inspirar a futuros astronautas y entusiastas del espacio. Esto fue lo que comentó:

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020