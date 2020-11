Todos los ganadores de los Golden Joystick Awards 2020

Los Golden Joystick Awards 2020 han llegado oficialmente a su fin, y por si te perdiste el show, no te preocupes, que aquí te vamos a incluir una lista con los ganadores de cada categoría. Spoiler Alert: si no eres fan de The Last of Us Part II, será mejor que te prepares.

La más reciente aventura de Naughty Dog logró coronarse con 6 trofeos, pero también hubo otros ganadores importantes como Hades, así como Fall Guys. Sin más preámbulos, acá la lista completa:

– Mejor Narrativa – The Last of Us 2

– Mejor Juego Multijugador – Fall Guys

– Mejor Diseño Visual – The Last of Us 2

– Mejor expansión – No Man’s Sky: Origins

– Juego móvil del año – Lego Builder’s Journey

– Mejor Audio – The Last of Us 2

– Mejor Juego Indie – Hades

– Mejor juego recurrente– Minecraft

– Estudio del año – Naughty Dog

– Juego eSports del Año– Call of Duty: Modern Warfare

– Mejor streamer nuevo – iamBrandon

– Mejor Juego Familiar – Fall Guys

– Mejor comunidad de videojuegos – Minecraft

– Mejor actuación – Sandra Saad (Kamala Khan)

– Premio por innovación – Innersloth (Among Us)

– Sorprendente contribución – The Gaming Industry

– Juego del año en PC – Death Stranding

– Mejor Hardware de Videojuegos – NVIDIA GeForce RTX 3080

– Juego del año en PlayStation – The Last of Us 2

– Juego del año en Xbox – Ori and the Will of the Wisps

– Juego del año en Nintendo – Animal Crossing: New Horizons

– Juego más deseado – God of War: Ragnarok

– Elección de la crítica – Hades

– Juego del Año Definitivo – The Last of Us 2

Fuente: GamesRadar